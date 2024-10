Tpi.it - Delitti in famiglia: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 26 ottobre

(Di sabato 26 ottobre 2024)in: ledi, 26Questa sera, sabato 262024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondain, programma condotto da Stefano Nazzi che racconta gli omicidi commessi in, il luogo che dovrebbe essere sicuro e felice, ma dove invece, a volte, c’è solo dolore, aggressività , sopraffazione, violenza. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Al centro del racconto, omicidi famosi e casi emblematici: l’omicidio di Marco Vannini (in onda il 26), la storia del ‘killer delle fidanzate’ Luca Delfino (2 novembre), il caso di Chiara P(9 novembre) e unadedicata ai figli dei femminicidi (16 novembre). Quattro documentari per raccontare il dramma degli omicidi commessi in, nei luoghi considerati più sicuri e felici.