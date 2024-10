Inter-news.it - De Grandis: «Inter-Juventus? In regia meglio Asllani che Barella!»

(Di sabato 26 ottobre 2024) Deha detto la sua su, atteso derby d’Italia in programma domani nel tardo pomeriggio. Il giornalista poi parla del dualismoRENDIMENTO – Stefano Depresenta la partita di domani: «Secondo me ci arriva meno peggio l’. Laè un po’ in difficoltà, non prende gol, ma fa fatica a farli. In questo senso Thiago Motta è una controfigura di Allegri, contro la Lazio manovra lenta, che ha portato a pochissimi tiri in porta. I problemi sono ripetitivi e ripetuti nella. Sta lavorando e magari troverà una chiave, si parla del fatto di accentrare Yildiz e ciò potrebbe dare vitalità all’attacco, ma al momento fa fatica».