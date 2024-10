Inter-news.it - David-Inter, Juventus pronta alla mossa a sorpresa? Il punto

(Di sabato 26 ottobre 2024) Jonathanrappresenta un obiettivo di mercato dell’e della. I bianconeri, in particolare, devono decidere se affondare il colpo in estate o fare altri ragionamenti a gennaio. LA SITUAZIONE – Jonathanè uno dei principali nomi sul taccuino dell’e dellaper rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il calciatore canadese è conscio dell’importanza che un suo ingaggio a parametro zero comporterebbe per la squadra acquirente. La sua richiesta di stipendio netto è di 6 milioni di euro annui: a ciò si dovrebbe aggiungere quanto richiesto dagli agenti in termini di commissione, probabilmente superando i 10 milioni complessivi. Per questo le varie pretendenti al canadese stanno studiando se e come procedere per il suo acquisto in estate.