Sport.quotidiano.net - Dalla panchina avversaria. Pecchia recupera Estevez e Coulibaly

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il Parma arriva allo scontro diretto contro l’Empoli dopo due pareggi consecutivi, quello a reti bianche nel derby di Bologna e quello dello scorso weekend per 1-1 a Como, ma in casa ha perso le ultime due sfide consecutive per 3-2 contro Udinese e Cagliari. L’unico successo casalingo colto finora è datato 24 agosto con il Milan (2-1 il finale). Per la gara di domanidall’infortunio, anche se il difensore argentino difficilmente sarà impiegato dall’inizio, eche ha scontato il turno di squalifica. Restano invece in infermeria il difensore centrale Circati e la seconda punta Kowalski, mentre è da valutare l’altro centrale difensivo Osorio. Ancora a parte pure l’attaccante Benedyczak, ma dovrebbe essere convocato.