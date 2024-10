Cremonese-Salernitana 2-1, la squadra di Corini innesta subito la seconda (Di sabato 26 ottobre 2024) Cremona, 26 ottobre 2024 – Eugenio Corini conquista la seconda vittoria consecutiva dal suo arrivo sulla panchina della Cremonese. Nonostante una prova orgogliosa e tenace della Salernitana, la squadra grigiorossa conferma l’indubbio potenziale a sua disposizione e compie un passo in avanti che consente di guardare avanti con fiducia e ambizioni rinnovate. L’inizio della gara è favorevole ai padroni di casa che si mostrano manovrieri e maggiormente incisivi. La Salernitana cerca di rallentare la partita e mantenere il possesso della palla, ma con il passare dei minuti la compagine di Corini cresce e dopo gli spunti di Vandeputte e Zanimacchia sblocca il risultato al 20’ con una prolungata manovra corale che viene tradotta in gol dal tocco vincente dell’isolato Collocolo. I granata rispondono subito e il tenace Soriano per due volte chiama al lavoro i difensori locali. Sport.quotidiano.net - Cremonese-Salernitana 2-1, la squadra di Corini innesta subito la seconda Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Cremona, 26 ottobre 2024 – Eugenioconquista lavittoria consecutiva dal suo arrivo sulla panchina della. Nonostante una prova orgogliosa e tenace della, lagrigiorossa conferma l’indubbio potenziale a sua disposizione e compie un passo in avanti che consente di guardare avanti con fiducia e ambizioni rinnovate. L’inizio della gara è favorevole ai padroni di casa che si mostrano manovrieri e maggiormente incisivi. Lacerca di rallentare la partita e mantenere il possesso della palla, ma con il passare dei minuti la compagine dicresce e dopo gli spunti di Vandeputte e Zanimacchia sblocca il risultato al 20’ con una prolungata manovra corale che viene tradotta in gol dal tocco vincente dell’isolato Collocolo. I granata rispondonoe il tenace Soriano per due volte chiama al lavoro i difensori locali.

