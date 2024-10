Pisatoday.it - Controlli dei Carabinieri Forestali: tre denunciati nella provincia

Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Idella Forestale di Pisa hanno intensificato isul territorio per garantire il rispetto della normativa in materia di tagli boschivi e tutela delle risorse idriche. Nell’ambito di queste attività , sono state denunciate tre persone, per movimento di terreno superiore a 3