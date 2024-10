Controlli ai Quartieri Spagnoli, rimossi 110 paletti in metallo (Di sabato 26 ottobre 2024) Controlli della Polizia di Stato, Polizia locale e Napoli Servizi ai Quartieri Spagnoli: controllati 4 esercizi commerciali e contestate 6 violazioni amministrative Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato, della Polizia Locale e della Napoli Servizi ha effettuato un controllo straordinario di rimozione di manufatti, paletti e materiale di risulta installati abusivamente sul suolo pubblico ai Quartieri Spagnoli. Nello specifico, gli agenti del Commissariato Montecalvario, con il supporto degli operatori della Polizia Locale e della Napoli Servizi, hanno rimosso 110 paletti in metallo, 15 metri di catena in acciaio, 10 stendini, 3 transenne e 2 carretti adibiti a vendita di limonate. Ancora, nel corso del servizio, sono stati controllati 4 esercizi commerciali ai cui titolati sono state contestate 6 violazioni amministrative. Puntomagazine.it - Controlli ai Quartieri Spagnoli, rimossi 110 paletti in metallo Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024)della Polizia di Stato, Polizia locale e Napoli Servizi ai: controllati 4 esercizi commerciali e contestate 6 violazioni amministrative Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato, della Polizia Locale e della Napoli Servizi ha effettuato un controllo straordinario di rimozione di manufatti,e materiale di risulta installati abusivamente sul suolo pubblico ai. Nello specifico, gli agenti del Commissariato Montecalvario, con il supporto degli operatori della Polizia Locale e della Napoli Servizi, hanno rimosso 110in, 15 metri di catena in acciaio, 10 stendini, 3 transenne e 2 carretti adibiti a vendita di limonate. Ancora, nel corso del servizio, sono stati controllati 4 esercizi commerciali ai cui titolati sono state contestate 6 violazioni amministrative.

