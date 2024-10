Conto alla rovescia per il concordato, l'adesione giovedì 31 (Di sabato 26 ottobre 2024) Ancora pochi giorni e tutti i lavoratori autonomi e i forfettari dovranno decidere se aderire o meno al concordato fiscale biennale con il quale faranno un patto con l'amministrazione fiscale per le tasse dei prossimi 2 anni. La dead line è fissata a giovedì prossimo 31 ottobre quando Sogei fornirà (nel cassetto fiscale) i costi dell'adesione al ravvedimento collegato con il concordato. Al momento, ha dichiarato il viceministro Maurizio Leo, "è impossibie differire il termine dell'adesione". Ma c'è ancora chi spera in una riapertura dei termini chiesta a gran voce da quattro sindacati dei commercialisti (Anc, Andoc, Fiddoc, Unico). Due sono i vantaggi accessori: ci si mette al riparo dagli accertamenti fiscali ed è prevista la possibilità di accedere al ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022. Quotidiano.net - Conto alla rovescia per il concordato, l'adesione giovedì 31 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Ancora pochi giorni e tutti i lavoratori autonomi e i forfettari dovranno decidere se aderire o meno alfiscale biennale con il quale faranno un patto con l'amministrazione fiscale per le tasse dei prossimi 2 anni. La dead line è fissata aprossimo 31 ottobre quando Sogei fornirà (nel cassetto fiscale) i costi dell'al ravvedimento collegato con il. Al momento, ha dichiarato il viceministro Maurizio Leo, "è impossibie differire il termine dell'". Ma c'è ancora chi spera in una riapertura dei termini chiesta a gran voce da quattro sindacati dei commercialisti (Anc, Andoc, Fiddoc, Unico). Due sono i vantaggi accessori: ci si mette al riparo dagli accertamenti fiscali ed è prevista la possibilità di accedere al ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022.

