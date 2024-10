Cesenatoday.it - Concerto del duo ed esposizione di articoli vintage

Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Prende avvio l'attività autunnale di "Do ut Des art&coffee" in via Isei 30 a Cesena. Sabato 26 ottobre, alle 17, si svolge unper duo con Mirella Bonin al violino, Giacomo Fiori al pianoforte. Verranno suonate musiche di Mozart, Schumann, Brahms. L'ingresso è libero. Inoltre, sempre nel