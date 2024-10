Fanpage.it - Collare a strozzo: cos’è, a cosa serve e quali danni comporta

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il, o “a scorrimento”, è solitamente formato da una catena che si infila ad un anello, come un cappio che stringe il collo dell’animale. Uno strumento che provoca dolore e che non dovresti mai usare anche per altri motivi.