Cina: Shenzhen dara' priorita' alle industrie di IA, NEV e biomedicina

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ott – (Xinhua) –, un hub tecnologico situato nella provincia cinese meridionale del Guangdong, ha aperto tre uffici dedicati per dareallo sviluppo delledell’intelligenza artificiale (IA), dei veicoli a nuova energia (NEV) e della medie degli apparecchi medici. Il governo cittadino diha dichiarato che selezionera’ giovani funzionari di alto calibro per lavorare nei tre uffici, i quali opereranno in relativa indipendenza rispetto alla struttura governativa esistente. Sede di una costellazione di aziende tecnologiche come Huawei e DJI,ha datoallo sviluppo di nuove, con i settori dell’IA, dei NEV e della biomediemergenti come alcuni dei motori economici piu’ promettenti.