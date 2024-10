Chi era Sara Centelleghe, la ragazza uccisa a Costa Volpino (Di sabato 26 ottobre 2024) Costa Volpino (Bergamo) – Sara Centelleghe, la ragazza uccisa a Costa Volpino, la notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, avrebbe compiuto 19 anni il 9 novembre. Viveva con la mamma – separata dal padre – nell’appartamento dove è stata trovata senza vita dall’amica, anche lei di nome Sara, con cui aveva trascorso la serata. Ieri come tante altre volte. Con loro ci sarebbe stato un altro ragazzo. Il papà abita in un’altra frazione del paese. Studiava al liceo socio sanitario Ivan Piana di Lovere, era al quinto anno Sara Centelleghe. Fino all’anno scorso era insieme a un ragazzo di Bergamo, originario dell’alto lago di Iseo e spesso a Costa Volpino. Nicole, una delle più care amiche della vittima, tanto da definirsi “sorella”, la descrive così: “Sara era una ragazza solare e bella. Ilgiorno.it - Chi era Sara Centelleghe, la ragazza uccisa a Costa Volpino Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024)(Bergamo) –, la, la notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, avrebbe compiuto 19 anni il 9 novembre. Viveva con la mamma – separata dal padre – nell’appartamento dove è stata trovata senza vita dall’amica, anche lei di nome, con cui aveva trascorso la serata. Ieri come tante altre volte. Con loro ci sarebbe stato un altro ragazzo. Il papà abita in un’altra frazione del paese. Studiava al liceo socio sanitario Ivan Piana di Lovere, era al quinto anno. Fino all’anno scorso era insieme a un ragazzo di Bergamo, originario dell’alto lago di Iseo e spesso a. Nicole, una delle più care amiche della vittima, tanto da definirsi “sorella”, la descrive così: “era unasolare e bella.

