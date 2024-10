Caos Mediaset, molestie sessuali a una giornalista (Di sabato 26 ottobre 2024) Una giornalista 30enne ha raccontato in dettaglio le presunte molestie subite durante un colloquio di lavoro con Stefano B., ex produttore del programma Forum. Secondo la testimonianza della giovane cronista, l’uomo, oggi 60enne, avrebbe trasformato un incontro di lavoro in un episodio di presunta violenza sessuale. Il produttore, allontanato da Mediaset e ora imputato, ha negato tutte le accuse.Leggi anche: Berlinguer fuori onda, l’audio scandalo: “Sono un branco di incapaci” La giornalista, impiegata come assistente alla produzione, ha descritto l’incontro come inizialmente cordiale, con complimenti che l’uomo le avrebbe rivolto per le sue capacità e prospettive di carriera. “Mi sono sentita lusingata – ha raccontato – ma poi il tono è cambiato.” Secondo quanto riferito, Stefano B. Thesocialpost.it - Caos Mediaset, molestie sessuali a una giornalista Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una30enne ha raccontato in dettaglio le presuntesubite durante un colloquio di lavoro con Stefano B., ex produttore del programma Forum. Secondo la testimonianza della giovane cronista, l’uomo, oggi 60enne, avrebbe trasformato un incontro di lavoro in un episodio di presunta violenza sessuale. Il produttore, allontanato dae ora imputato, ha negato tutte le accuse.Leggi anche: Berlinguer fuori onda, l’audio scandalo: “Sono un branco di incapaci” La, impiegata come assistente alla produzione, ha descritto l’incontro come inizialmente cordiale, con complimenti che l’uomo le avrebbe rivolto per le sue capacità e prospettive di carriera. “Mi sono sentita lusingata – ha raccontato – ma poi il tono è cambiato.” Secondo quanto riferito, Stefano B.

