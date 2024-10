Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, non solo Balotelli per l’attacco: gli altri nomi per portare gol a Gilardino

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ildiè alla disperata ricerca di continuità per quanto riguarda i gol in campionato Se c’è un motivo principale sull’inizio di stagione negativo del, quello è sicuramente il dato sui gol fatti. Albertoera abituato alla presenza e alla costanza di Albert Gudmundsson e Matteo Retegui in zona realizzati. Ora