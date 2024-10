Quotidiano.net - Burocrazia da incubo, alle pmi costa 80 miliardi l'anno

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nell'offerta dei servizi pubblici digitali, la pubblica amministrazione italiana è tra le peggiori d'Europa, di conseguenza i tempi medi per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni sono tra i più elevati. A segnalarlo è l'Ufficio studi della Cgia. Il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, secondo gli Artigiani di Mestre, avanza a passo di lumaca, con la cattiva abitudine della pa di richiedere, in particolareimprese, dati e documenti che le amministrazioni già possiedono, diventata una prassi consolidata. Questi disservizi huna ricaduta economica elevata. Elaborando alcuni dati pubblicati dall'Ocse, per le nostre Pmi il costo annuo ascrivibile all'espletamento delle procedure amministrative è di 80di euro. La complessità nell'adempiereprocedure imposte dalla pa è un problema che in Italia è sentito da 73 imprenditori su 100.