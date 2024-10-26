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Bufera alla Regione Lazio | la compagna di Righini pubblica una delibera su Fb ancora da approvare

Bufera alla Regione Lazio: la compagna di Righini pubblica una delibera su Fb ancora da approvare (Di sabato 26 ottobre 2024) Polemica alla Regione Lazio dopo il post pubblicato dalla compagna dell'assessore con delega al Bilancio Giancarlo Righini. Lorella Biordi ha annunciato il contenuto di una delibera su Facebook, prima ancora che venisse approvato in Giunta.
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