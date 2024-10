Vanityfair.it - Beyoncé al comizio per sostenere Kamala Harris: «Sono qui come madre»

(Di sabato 26 ottobre 2024) A undici giorni delle votazioni per il presidente degli Stati Uniti, la cantante è salita sul palco di Houston, la sua città natale, per supportare la candidata democratica: «Mi preoccupa il mondo in cui vivranno i nostri figli. L’America ha bisogno di una nuova canzone, la canzone della dignità»