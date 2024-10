Bergamo, 19enne uccisa a coltellate in casa a Costa Volpino. Arrestato un coetaneo (Di sabato 26 ottobre 2024) Una ragazza di 19 anni, Sara Centelleghe (CHI ERA), è stata uccisa la notte scorsa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata (COSA SAPPIAMO). Il corpo è stato trovato, con diverse ferite da armi da taglio, all'alba di sabato in un appartamento in via Nazionale. Dopo alcune ore e avendo sentito diversi amici e conoscenti della vittima, la procura di Bergamo e i carabinieri hanno bloccato e portato in caserma un ragazzo coetaneo di origini indiane che abita in un palazzo vicino a quello della vittima. Il giovane, che si trovava nella casa della vittima, mentre l'amica sarebbe scesa a prendere delle bibite a un distributore automatico, è stato Arrestato. Tg24.sky.it - Bergamo, 19enne uccisa a coltellate in casa a Costa Volpino. Arrestato un coetaneo Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una ragazza di 19 anni, Sara Centelleghe (CHI ERA), è statala notte scorsa a, in provincia di. La giovane è stata accoltellata (COSA SAPPIAMO). Il corpo è stato trovato, con diverse ferite da armi da taglio, all'alba di sabato in un appartamento in via Nazionale. Dopo alcune ore e avendo sentito diversi amici e conoscenti della vittima, la procura die i carabinieri hanno bloccato e portato in caserma un ragazzodi origini indiane che abita in un palazzo vicino a quello della vittima. Il giovane, che si trovava nelladella vittima, mentre l'amica sarebbe scesa a prendere delle bibite a un distributore automatico, è stato

Bergamo : 18enne uccisa a Costa Volpino - 19enne arrestato per omicidio volontario - Milano, 26 ott. (LaPresse) – Un 19enne, di nazionalità indiana, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Sara Centelleghe, la 18enne (19 da compiere) trovata morta nell’appartamento di via Nazionale a Costa Volpino, nel ... (Lapresse.it)

Diciottenne uccisa a coltellate in provincia di Bergamo - un coetaneo sotto interrogatorio : prime ammissioni - Si trovava nel suo appartamento con un’amica Sara Centelleghe, studentessa che avrebbe compiuto 19 anni fra pochi giorni uccisa nella notte a Costa Volpino (Bergamo) . Una prima svolta nelle indagini è arrivata in mattinata. La procura di Bergamo e ... (Gazzettadelsud.it)

Omicidio a Bergamo - uccisa in casa la 19enne Sara Centelleghe : un amico fa le prime ammissioni - Inizia a stringersi il cerchio attorno all’omicidio di Sara Centelleghe, la 19enne trovata senza vita nell’appartamento in cui viveva con la madre a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata nella notte tra il 25 e il ... (Open.online)

Bergamo - 18enne uccisa a Costa Volpino : il luogo del delitto - (LaPresse) Sono numerose le ferite da taglio e punta ritrovate sul corpo di Sara Centelleghe, la 18enne (19 anni da compiere) trovata morta in un appartamento in via Nazionale 186 nel comune di Costa Volpino, nel Bergamasco. La chiamata al 112 che ... (Lapresse.it)