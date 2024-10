Bergamo, 18enne uccisa a Costa Volpino: il luogo del delitto (Di sabato 26 ottobre 2024) (LaPresse) Sono numerose le ferite da taglio e punta ritrovate sul corpo di Sara Centelleghe, la 18enne (19 anni da compiere) trovata morta in un appartamento in via Nazionale 186 nel comune di Costa Volpino, nel Bergamasco. La chiamata al 112 che ha segnalato al 118 la giovane in fin di vita è arrivata all’1.18 del 26 ottobre. Sul posto è intervenuto il personale medico che ha tentato di rianimare la giovane, senza successo, dovendo constatare il decesso. Sul posto i cc della compagnia di Clusone e del nucleo investigativo di Bergamo che hanno proceduto al sopralluogo e repertamento sulla scena del crimine. Sono tuttora in corso una serie di accertamenti. Lapresse.it - Bergamo, 18enne uccisa a Costa Volpino: il luogo del delitto Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) (LaPresse) Sono numerose le ferite da taglio e punta ritrovate sul corpo di Sara Centelleghe, la(19 anni da compiere) trovata morta in un appartamento in via Nazionale 186 nel comune di, nel Bergamasco. La chiamata al 112 che ha segnalato al 118 la giovane in fin di vita è arrivata all’1.18 del 26 ottobre. Sul posto è intervenuto il personale medico che ha tentato di rianimare la giovane, senza successo, dovendo constatare il decesso. Sul posto i cc della compagnia di Clusone e del nucleo investigativo diche hanno proceduto al soprale repertamento sulla scena del crimine. Sono tuttora in corso una serie di accertamenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bergamo - 18enne uccisa a coltellate in casa a Costa Volpino. Un ragazzo portato in caserma - Una ragazza di 18 anni, Sara Centelleghe (CHI ERA), è stata uccisa la notte scorsa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata (COSA SAPPIAMO). Il corpo è stato trovato, con diverse ferite da armi da taglio, all'alba di ... (Tg24.sky.it)

Bergamo - 18enne trovata uccisa in casa a Costa Volpino : sul corpo segni di coltellate - (Adnkronos) – Una ragazza di 18 anni è stata trovata morta questa notte in casa sua a Costa Volpino, nella Bergamasca. Sul corpo, trovato da un'amica nell'appartamento in cui la vittima viveva, in via Nazionale, ci sarebbero segni di coltellate. ... (Webmagazine24.it)

Sara Centelleghe - 18enne uccisa a Costa Volpino : accoltellata in casa - si indaga tra amici e conoscenti - Tragedia a Costa Volpino, provincia di Bergamo, dove una ragazza di appena 18 anni, Sara Centelleghe, è stata uccisa durante la notte scorsa. Il corpo è stato trovato oggi all'alba... (Ilmattino.it)

Sara Centelleghe - 18enne uccisa a Costa Volpino : accoltellata in casa - si indaga tra amici e conoscenti - Tragedia a Costa Volpino, provincia di Bergamo, dove una ragazza di appena 18 anni, Sara Centelleghe, è stata uccisa durante la notte scorsa. Il corpo è stato trovato oggi all'alba... (Ilmessaggero.it)