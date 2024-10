Bergamo, 18enne trovata uccisa in casa a Costa Volpino: sul corpo segni di coltellate (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una ragazza di 18 anni è stata trovata morta questa notte in casa sua a Costa Volpino, nella Bergamasca. Sul corpo, trovato da un'amica nell'appartamento in cui la vittima viveva, in via Nazionale, ci sarebbero segni di coltellate. Sull'omicidio indagano i carabinieri di Clusone e quelli del nucleo investigativo di Bergamo, ancora impegnati Bergamo, 18enne trovata uccisa in casa a Costa Volpino: sul corpo segni di coltellate L'Identità. Lidentita.it - Bergamo, 18enne trovata uccisa in casa a Costa Volpino: sul corpo segni di coltellate Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una ragazza di 18 anni è statamorta questa notte insua a, nella Bergamasca. Sul, trovato da un'amica nell'appartamento in cui la vittima viveva, in via Nazionale, ci sarebberodi. Sull'omicidio indagano i carabinieri di Clusone e quelli del nucleo investigativo di, ancora impegnatiin: suldiL'Identità.

