Bergamo, 18enne trovata morta in un appartamento: fermato un coetaneo (Di sabato 26 ottobre 2024) Sul luogo del ritrovamento, avvenuto questa mattina, sarebbero in corso i rilievi dei carabinieri di Bergamo, che si occuperanno delle indagini sul presunto omicidio

Bergamo : 18enne uccisa a Costa Volpino - 19enne arrestato per omicidio volontario - Milano, 26 ott. (LaPresse) – Un 19enne, di nazionalità indiana, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Sara Centelleghe, la 18enne (19 da compiere) trovata morta nell’appartamento di via Nazionale a Costa Volpino, nel ... (Lapresse.it)

