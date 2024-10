Laprimapagina.it - Beppe Grillo dichiara l’estinzione del Movimento Cinque Stelle

(Di sabato 26 ottobre 2024)“stronca” definitivamente Giuseppe Conte chiudendo l’esperienza politica del M5S. Il fondatore delposta un video di circa 4 minuti sul suoi blog in cui rivendica la facoltà di estinguere la sua creatura e invita Conte “il mago di Oz” a fondare un suo partito. “Io non voglio fare casino – afferma-, da creatore delio rivendico il mio diritto aldel. Quando vedo questa bandiera deicon davanti il Mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco”. “Dobbiamo essere persone civili, lui si può fare il suo bel partito, il suo manifesto con la sua faccia simpatica sincera con scritto “Oz e 22 mandati”. Potrebbe anche arrivare all’8 per cento”. Secondola sua creatura politica ha ancora spazio e ragion d’essere.