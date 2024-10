Beppe Grillo attacca Giuseppe Conte: “Chiedo l’estinzione del M5S, il movimento è evaporato” (Di sabato 26 ottobre 2024) (LaPresse) Beppe Grillo posta sul suo blog un video dal titolo ‘movimento compostabile’ e parla di Giuseppe Conte: “Non voglio assolutamente fare casino, io rivendico da creatore del movimento il mio diritto all’estinzione del movimento. Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco – dice l’ex presidente pentastellato – quindi va benissimo, dobbiamo essere persone civili. Lui si può fare il suo bel partito, si può fare il suo manifesto con la sua faccia – bella, simpatica e sincera – con su scritto ‘Oz e i 22 mandati’. Potrebbe anche arrivare all’8%”. Il commento del fondatore del movimento 5 stelle sul suo blog arriva dopo che Giuseppe Conte ha annunciato di non voler rinnovare il contratto da 300mila euro con Grillo per la sua consulenza sulla comunicazione. Lapresse.it - Beppe Grillo attacca Giuseppe Conte: “Chiedo l’estinzione del M5S, il movimento è evaporato” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) (LaPresse)posta sul suo blog un video dal titolo ‘compostabile’ e parla di: “Non voglio assolutamente fare casino, io rivendico da creatore delil mio diritto aldel. Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco – dice l’ex presidente pentastellato – quindi va benissimo, dobbiamo essere persone civili. Lui si può fare il suo bel partito, si può fare il suo manifesto con la sua faccia – bella, simpatica e sincera – con su scritto ‘Oz e i 22 mandati’. Potrebbe anche arrivare all’8%”. Il commento del fondatore del5 stelle sul suo blog arriva dopo cheha annunciato di non voler rinnovare il contratto da 300mila euro conper la sua consulenza sulla comunicazione.

