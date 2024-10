Ilgiornaleditalia.it - Basket: Nba. 5 punti per Fontecchio nel ko esterno di Detroit

(Di sabato 26 ottobre 2024) I Pistons cadono sul parquet dei Cavaliers, per l'azzurro anche due rimbalzi NEW YORK (STATI UNITI) - Sconfitta esterna pernella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Pistons cadono sul parquet dei Cleveland Cavaliers per 113-101 nonostante i 33di Cunningham e i 22 di Ivey;