Lanazione.it - Auto si incendia dopo il tamponamento a Capannori: automobilista miracolato

(Di sabato 26 ottobre 2024)(Lucca), 26 ottobre 2024 – Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Un’si ètailcon un altro mezzo. Accade a, nella frazione di San Colombano, in via delle Sane Vecchie, all’incrocio con via Nuova. Erano circa le 17.30 quando c’è stato l’incidente. Non ci sono state fortunatamente conseguenze per glimobilisti. Molta paura in strada fra la gente. Diverse le chiamate per i soccorsi. E’ intervenuta una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca, che ha spento le fiamme. Per ricostruire la dinamica sono invece arrivati i vigili urbani.