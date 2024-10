Messinatoday.it - Attrezzatura illegale per catturare pesce spada piccolo, sequestro della guardia costiera

Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Oltre 250 ami collegati ad un filo di nylon lungo circa 2000 mt, utilizzato per la pescadisotto misura. L’attrezzo da pesca non consentito (per il numero eccessivo di ami e per mancata identificazione) è stato ritrovato nei giorni scorsi dalladi Milazzo