Attesa forte affluenza del mercato all' assemblea di Mediobanca

E' Attesa una partecipazione molto alta da parte del mercato all'assemblea di Mediobanca di lunedì 28 ottobre, malgrado torni a svolgersi a porte chiuse e su temi ordinari come il bilancio, il dividendo e le remunerazioni dopo la parentesi dell'anno passato. Allora il confronto inedito fra due liste per il rinnovo del cda aveva portato a prevedere l'accesso in presenza dei soci, a partire da Delfin e Caltagirone, con un'affluenza che aveva superato il 76% del capitale. Con un lavoro di engagement, ossia di coinvolgimento, degli investitori istituzionali che Mediobanca non ha smesso di svolgere, guadagnando anche le raccomandazioni dei proxy advisor a votare sì su tutti i punti all'ordine del giorno, quest'anno l'istituto guidato da Alberto Nagel vedrà schierata una percentuale non lontana dai livelli del 2023.

