Attacco Israele-Iran, cosa c'è dietro: oltre 100 jet, un viaggio di 2.000 km, 200 missili balistici e il «messaggio» inviato venerdì (Di sabato 26 ottobre 2024) oltre 100 jet, tra cui F-35 di ultima generazione, e più di 200 missili balistici. L'Attacco di Israele contro l'Iran era atteso da settimane ed è arrivato nella notte tra

Attacco Israele-Iran - cosa c'è dietro : oltre 100 jet - un viaggio di 2.000 km - 200 missili balistici e il «messaggio» inviato venerdì - Oltre 100 jet, tra cui F-35 di ultima generazione, e più di 200 missili balistici. L'attacco di Israele contro l'Iran era atteso da settimane ed è arrivato nella notte tra... (Ilmattino.it)

Gaza - Abbas : “Israele vuole svuotare Striscia dai palestinesi” - al nord “oltre 770 morti in 19 giorni” - 16 vittime raid Idf a Nuseirat - Abbas: “È passato un anno da quando i palestinesi hanno subito la più grande catastrofe dai tempi della Nakba del 1948, la guerra israeliana in cui furono commessi crimini di genocidio e pulizia etnica” Gli attacchi di Israele su Gaza non si ... (Ilgiornaleditalia.it)