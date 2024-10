Oasport.it - ATP 1000 Parigi-Bercy, Fabio Fognini al turno decisivo delle qualificazioni: piegato Marozsan

(Di sabato 26 ottobre 2024)ha sconfitto l’ungherese Fabianin due set e si è meritato l’accesso aldel Mastersdi. Il tennista italiano si è imposto in maniera autoritaria sul cemento della capitale francese, vincendo con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Il numero 77 del ranking ATP ha regolato il numero 56 del mondo e ora se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il belga David Goffin e il francese Arthur Cazaux nel match che metterà in palio l’accesso al tabellone principale.ha guadagnato un break nel secondo game della frazione d’apertura, non è riuscito a concretizzare una chance nel quarto gioco e nell’ottavo il magiaro ha saputo annullare ben sei set-point sul suodi battuta, ma nulla ha potuto nel game successivo.