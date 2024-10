Atalanta Verona 6-1: Dominio totale dei nerazzurri! (Di sabato 26 ottobre 2024) Al Gewiss Stadium il match valido per la 9ª giornata di Serie A tra Atalanta Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Verona, valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. FINISCE QUI IL MATCH 79? CAMBIO Verona: Fuori Livramento, dentro Alidou. 78? Calcionews24.com - Atalanta Verona 6-1: Dominio totale dei nerazzurri! Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Al Gewiss Stadium il match valido per la 9ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita, valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. FINISCE QUI IL MATCH 79? CAMBIO: Fuori Livramento, dentro Alidou. 78?

? LIVE! Atalanta-Verona 6-1 : Dea devastante - terza vittoria di fila in campionato - Atalanta-Verona 6-1 Marcatori: 6? De Roon, 9? e 58? Retegui, 14? De Ketelaere, 29? e 34? Lookman, 42? Sarr Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (77? Palestra); Zappacosta (56? Bellanova), De Roon, Ederson (56? Pasalic), Ruggeri; ... (Bergamonews.it)

