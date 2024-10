Arezzo-Spal: Rao alle spalle di Karlsson. Le formazioni ufficiali - DIRETTA ALLE 17.30 (Di sabato 26 ottobre 2024) Arezzo, prima fermata. La Spal, chiamata al riscatto dopo gli ultimi insuccessi, ha di fronte a sé una settimana tosta: oggi Arezzo, martedì Pianese e sabato prossimo Ternana. Tre sfide impegnative, a livello mentale e fisico. Dossena (qui le parole alla vigilia) deve dosare le forze, ma anche Ferraratoday.it - Arezzo-Spal: Rao alle spalle di Karlsson. Le formazioni ufficiali - DIRETTA ALLE 17.30 Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024), prima fermata. La, chiamata al riscatto dopo gli ultimi insuccessi, ha di fronte a sé una settimana tosta: oggi, martedì Pianese e sabato prossimo Ternana. Tre sfide impegnative, a livello mentale e fisico. Dossena (qui le parole alla vigilia) deve dosare le forze, ma anche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arezzo - guai a fidarsi. Spal in difficoltà - serve una vittoria per allungare il passo - Arriva la Spal e Troise vuole evitare che questa partita, i cui favori del pronostico pendono tutti dalla parte amaranto, si trasformi nella più classica delle bucce di banana. Guai a sottovalutare un avversario ferito (4 sconfitte nelle ultime 5 ... (Arezzonotizie.it)

Spal - una settimana per svoltare. Ad Arezzo inizia un tour de force - Prima Arezzo, poi Pianese e infine Ternana. Nel giro di una settimana capiremo se la Spal ha le forze per uscire dalle sabbie mobili oppure se è destinata a restare impantanata a tempo indeterminato e quindi a soffrire per il resto del ... (Sport.quotidiano.net)

L’Arezzo vuole spiccare il volo. Troise vara una squadra d’attacco. Ogunseye lancia l’assalto alla Spal - di Luca Amorosi AREZZO Al Comunale arriva la Spal (ore 17.30) per il primo di tre impegni nel giro di nove giorni. Una sfida da prendere con le molle contro un’avversaria in crisi di risultati, contestata e con l’infermeria affollata, ma che ha ... (Sport.quotidiano.net)

LIVE – Arezzo-Spal - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - La diretta testuale di Arezzo-Spal, match valido per l’undicesima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria sul campo del Sestri Levante, che ha ridato morale all’ambiente e soprattutto ha portato la ... (Sportface.it)