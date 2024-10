Lortica.it - Arezzo-Spal 2-1: le pagelle di Cesare Fracassi

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Trombini – 7 Ottima prestazione, decisivo in più occasioni. RenziPrimo tempo: 6Secondo tempo: 7 Migliora nella ripresa, efficace in copertura. Lazzerini – 6,5 Solido e attento, buona partita. Chiosa – 6,5 Non sbaglia un colpo, offre sicurezza alla difesa. Gigli 6,5 nel complesso, con qualche spunto che sfiora il 7 nella ripresa. Coccia – 6 Tiene la sua posizione, senza sbavature ma senza particolari guizzi. Mawuli – 6 Partita onesta, tiene bene il centrocampo. Settembrini – 6 Partita di sostanza, senza errori particolari. Guccione – 6,5 Creativo in avanti, porta freschezza all’attacco. Pattarello – 6 Non brilla particolarmente, ma fa il suo. Egunseye – 6 Presente ma poco incisivo. Santoro – 6,5 Porta dinamismo alla squadra e si fa trovare pronto. Damiani – 7 Partita da protagonista, importante in entrambe le fasi.