Messinatoday.it - Appassionati della Vespa, ecco il primo Raid dello Stretto Mari e Monti

Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si terrà domenica 27 ottobre 2024, con partenza da piazza Casa Pia alle ore 8.30 il, un evento di grande rilevanza per glileggendariache riunisce non solo sport, ma cultura e tradizione. Allo startmanifestazione, valida come