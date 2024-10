Allenamento della forza | vivere meglio e più a lungo

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Life&People.it “Mens sana in corpore sano”, un concetto chiave già ben noto ai nostri avi latini. Mai massima fu più veritiera. In un’epoca in cui si è fagocitati dalla pigrizia più assoluta, distratti dalle nuove tecnologie, e dai cibi processati, non bisogna dimenticare che la chiave per una mente giovane e lucida è avere un corpo sano. Tutti noi siamo ormai consapevoli di quelli che sono i benefici dell’attività fisica, ma nello specifico, gli esperti consigliano di praticare l’, insieme ad attività aerobiche per migliorare la qualitàvita e mantenersi in salute. Cos’è l’? È un’attività fisica che migliora la massa muscolare contraendo un muscolo specifico o un gruppo muscolare contro una resistenza esterna per far lavorare il corpo e aumentare la propria massa muscolare.