Pordenonetoday.it - Al Capitol Seun Kuti in concerto con il suo album prodotto da Lenny Kravitz

Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Per alcuni artisti, il destino è scritto nel dna. È il caso di, figlio del leggendario Fela, “The Black President”, uno degli artisti più influenti del XX secolo, profeta dell’afrobeat eattivista nigeriano passato alla storia per le sue lotte per i diritti dei popoli africani