Infobetting.com - Ajax-Willem II (domenica 27 ottobre 2024 ore 16:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’ha giocato giovedì a Baku, molto lontano da casa quindi, ma è venuto via con una vittoria per 3-0 facilitata dalla superiorità numerica. Tre punti importanti per restare tra le prime otto della classifica di Europa League. Al ritorno in Eredivisie la squadra di Francesco Farioli troverà ad attenderla il neopromossoII, che InfoBetting: Scommesse Sportive e