A Napoli al via Pharmexpo con 265 espositori farmaceutici

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) È stata inaugurata, nella Mostra d’Oltremare di, la XVI edizione di, il più grande Salone dell’industria farmaceutica nel Centro Sud Italia, organizzato da Progecta in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti e con Federfarma. Quest’anno sono attesi in fiera oltre 10mila farmacisti e sono presenti 265, per un’industria, quella farmaceutica, che vale circa 51 miliardi di euro, 11 miliardi in più rispetto al 2021.