Novaratoday.it - A Cameri Violet Ren con il suo romanzo di esordio

Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un’occasione per scoprire sentimenti delicati e potenti grazie alla penna diRen, che sabato 2 novembre 2024 alle 15 sarà ospite ain biblioteca civica (via Novara 20) per presentare il suod’"Frutti della memoria. Il bacio della primavera" (Garzanti, 2024)