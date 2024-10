XF 2024, la disfatta di Paola (e dei cantanti sottotono). Le pagelle del primo Live (Di venerdì 25 ottobre 2024) X Factor 2024, cominciano i Live e la musica cambia: le esibizioni sembrano tutte arrancare (ad eccezione due o tre concorrenti) ma soprattutto i giudici arrivano al vero banco di prova: finito il tempo del cazzeggio e della simpatia delle Audition, dove era tutto un “volemose bene”, le loro assegnazioni, adesso, fanno la differenza. E, duole dirlo, ma Paola ne ha pagato lo scotto peggiore in un ballottaggio fratricida tra due dei suoi, Pablo e Dimensione Brama, con l’uscita definitiva di questi ultimi. I nostri voti: Giorgia, voce e carattere sul palco: vera rivelazione. 8 Voce incredibile, e lo si sapeva già – il suo mashup iniziale di Born This Way e Please Don’t Stop The Music fa alzare tutti dalla sedia, ma è anche spigliata, autoironica (“Raga, c’ho una età sono arrivata” dice a fine serata dopo una papera), e questa invece è una sorpresa. Dilei.it - XF 2024, la disfatta di Paola (e dei cantanti sottotono). Le pagelle del primo Live Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) X Factor, cominciano ie la musica cambia: le esibizioni sembrano tutte arrancare (ad eccezione due o tre concorrenti) ma soprattutto i giudici arrivano al vero banco di prova: finito il tempo del cazzeggio e della simpatia delle Audition, dove era tutto un “volemose bene”, le loro assegnazioni, adesso, fanno la differenza. E, duole dirlo, mane ha pagato lo scotto peggiore in un ballottaggio fratricida tra due dei suoi, Pablo e Dimensione Brama, con l’uscita definitiva di questi ultimi. I nostri voti: Giorgia, voce e carattere sul palco: vera rivelazione. 8 Voce incredibile, e lo si sapeva già – il suo mashup iniziale di Born This Way e Please Don’t Stop The Music fa alzare tutti dalla sedia, ma è anche spigliata, autoironica (“Raga, c’ho una età sono arrivata” dice a fine serata dopo una papera), e questa invece è una sorpresa.

