X Factor, primo Live da record: com'è andata la puntata (Di venerdì 25 ottobre 2024) Miglior debutto degli ultimi quattro anni l debutto dei Live di X Factor 2024 è stato un successo, caratterizzato da scenografie imponenti e performance uniche. L'episodio ha segnato un record di ascolti per le ultime quattro stagioni, con una media di 834.000 spettatori, un aumento del 32% rispetto all'anno scorso. I giudici, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, hanno offerto commenti diretti e sinceri, mentre Giorgia ha dimostrato sicurezza alla sua prima conduzione solista. Ghali è stato ospite della serata, esibendosi con un medley dei suoi successi. Leggi anche: Ius Soli, Velasco riapre l'argomento: "Bisognerebbe mettere lo Ius Tutti" Lo show ha dominato sui social, con oltre 341.000 interazioni e l'hashtag #XF2024 in tendenza.

