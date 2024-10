Oasport.it - WTA Tokyo, Zheng batte Fernandez e trova Shnaider in semifinale. Kenin resuscita, per lei Boulter

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Semifinali di livello nel torneo WTA di. Quattro giocatrici rimaste sul cemento giapponese, tutte che cercano un successo che significherebbe molto. Come per Qinwen, che tra alti e bassi ha superato Leylah Anniee cerca il primo titolo post Olimpiadi, oltre all’avvicinamento al sesto posto nel ranking occupato da Jasmine Paolini. Una sfida da cuori forti, con la padrona della sfida che ha cambiato più volte fino al finale. La numero 7 del mondo affronterà Diana, che non ha bisogno nemmeno di scendere in campo contro Sayaka Ishii: la diciannovenne qualificata giapponese, unica padrona di casa rimasta in lizza, deve dare forfait per un problema addominale che aveva accusato durante il match vinto contro la turca Zeynep Sonmez.potrebbe essere anche il torneo della rinascita per Sofia