Washington Post imbavagliato da Bezos: il proprietario del giornale blocca l’endorsement a Kamala Harris. Giornalisti “scioccati” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Per la prima volta negli ultimi 36 anni il Washington Post non sosterrà nessuno dei candidati a presidente degli Stati Uniti. Durante la riunione di redazione – come ha raccontato il network indipendente National Public Radio – il capo degli editoriali David Shipley ha detto che l’editore Will Lewis pubblicherà una nota nelle prossime ore per annunciare il mancato endorsement per creare uno “spazio indipendente”. I Giornalisti della testata non l’hanno presa bene e si sono detti “scioccati”. Fin qui la versione ufficiale, il resoconto dei fatti. In realtà a decidere di non pubblicare il sostegno pubblico a Kamala Harris, già pronto da giorni, è stato Jeff Bezos, il miliardario proprietario di Amazon ma anche del Washington Post. A rivelarlo, tra l’altro, è lo stesso giornale che cita due fonti informate. Ilfattoquotidiano.it - Washington Post imbavagliato da Bezos: il proprietario del giornale blocca l’endorsement a Kamala Harris. Giornalisti “scioccati” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Per la prima volta negli ultimi 36 anni ilnon sosterrà nessuno dei candidati a presidente degli Stati Uniti. Durante la riunione di redazione – come ha raccontato il network indipendente National Public Radio – il capo degli editoriali David Shipley ha detto che l’editore Will Lewis pubblicherà una nota nelle prossime ore per annunciare il mancato endorsement per creare uno “spazio indipendente”. Idella testata non l’hanno presa bene e si sono detti “”. Fin qui la versione ufficiale, il resoconto dei fatti. In realtà a decidere di non pubblicare il sostegno pubblico a, già pronto da giorni, è stato Jeff, il miliardariodi Amazon ma anche del. A rivelarlo, tra l’altro, è lo stessoche cita due fonti informate.

