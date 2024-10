Ilgiornaleditalia.it - Violenza su donne, caccia alle cicatrici nel Dna, appello Iss a donare sangue

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Video invita a partecipare al progetto EpiWe, seconda fase al via in 5 regioni Milano, 25 ott. (Adnkronos Salute) - "Il dolore di chi ha subitoè spesso invisibile, eppure è inciso nel suo Dna. Vogliamo studiarlo ancora per riscrivere la storia di chi lo ha vissuto, per riparare le s