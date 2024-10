Palermotoday.it - VIDEO | Nuova vita per l'ex convento dei Crociferi, ospiterà il "museo delle città del mondo"

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Palermo riscopre un antico tesoro nel suo centro storico. Questa mattina, l’Agenzia del Demanio ha riaperto le porte dell’exdei, in via Maqueda, per presentare alle istituzioni, agli stakeholder e alla stampa le strategie per la valorizzazione e il recupero di questo edificio