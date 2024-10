Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 18:45

(Di venerdì 25 ottobre 2024)DEL 25 OTTOBREORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER UN INCIDENTE PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI TRA CASSIA E DIRAMAZIONESUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA. SULLAFIUMICINO ANCORA CODE DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. PERMANGONO LR CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO VERSO OSTIA. TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTEFIUMICINO AEROPORTO RISOLTO IL GUASTO TECNICO TRA FIUMICINO AEROPORTO E PONTE GALERIA, IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE.