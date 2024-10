Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 08:15

(Di venerdì 25 ottobre 2024)DEL 25 OTTOBREORE 07.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI COME SEMPRE IN INGRESSO AIN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO: RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI E SULLA FLAMINIA ALTEZZA MALBORGHETTO. FILE SULLA DIRAMAZIONENORD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. AUTO IN CODA SULLA NOMENTANA E SULLA NOMENTANA BIS ALTEZZA COLLEVERDE. CI SPOSTIAMO A SUD, SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA DI TRIGORIA VERSO. COME DI CONSUETO SITUAZIONE CRITICA SULLA COLOMBO: FILE TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DEL GRA. E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E IN ESTERNA TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA.