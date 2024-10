Parmatoday.it - Via D'Azeglio, lavori di rifacimento della cabina elettrica

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre, sono in programma importantisulla retecittadina. Verrà completamente rifatta laper la distribuzione dell’elettricità nella zona di Via D’- Borgo Poi. Ialla, che si svolgeranno a far tempo dalle ore 8 edurata