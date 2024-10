Verso Milan-Napoli, partita visibile gratis? Ecco come (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli appassionati di calcio possono festeggiare: la partita di campionato tra Milan e Napoli sarà visibile gratis! Ecco come sarà possibile vederla La Serie A torna in chiaro. Almeno per una partita. L’incontro tra Milan e Napoli, valido per la decima giornata di campionato, segnerà un ritorno al passato. Precisamente al 13 aprile 1996 quando la visione gratuita di Juventus-Sampdoria andava a segnare la chiusura di una pagina della storia del calcio italiano. Quella precedente all’avvento delle pay tv. La sfida tra gli uomini allenati da Paulo Fonseca e la squadra di Antonio Conte sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Tuttavia, in questa occasione. sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma senza effettuare alcun abbonamento per vedere uno dei big match stagionali più attesi. Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, partita visibile gratis? Ecco come Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli appassionati di calcio possono festeggiare: ladi campionato trasaràsarà possibile vederla La Serie A torna in chiaro. Almeno per una. L’incontro tra, valido per la decima giornata di campionato, segnerà un ritorno al passato. Precisamente al 13 aprile 1996 quando la visione gratuita di Juventus-Sampdoria andava a segnare la chiusura di una pagina della storia del calcio italiano. Quella precedente all’avvento delle pay tv. La sfida tra gli uomini allenati da Paulo Fonseca e la squadra di Antonio Conte sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Tuttavia, in questa occasione. sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma senza effettuare alcun abbonamento per vedere uno dei big match stagionali più attesi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo 28 anni di partite in tv a pagamento - Milan-Napoli sarà gratis - AGI - La decima giornata del massimo campionato italiano sta per 'riscrivere' la storia del calcio: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match di Serie A Enilive tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso per la prima volta ... (Agi.it)

La partita Milan-Napoli si potrà vedere gratis su Dazn : ecco come - La partita di Serie A tra Milan e Napoli, prevista per martedì 29 ottobre alle 20.45, si potrà vedere in chiaro gratuitamente su Dazn. Lo fa sapere la piattaforma di streaming, spiegando che non accadeva dal 1996 con l'ultimo match trasmesso in ... (Milanotoday.it)

La Serie A torna in chiaro : come vedere Milan-Napoli gratis su Dazn - A quasi 30 anni da Juventus-Sampdoria del 13 aprile 1996, un match di Serie A tornerà visibile in chiaro gratuitamente. Dazn ha annunciato che Milan-Napoli del 29 ottobre, anticipo della decima giornata di campionato in programma a San Siro alle ... (Lettera43.it)

DAZN va in chiaro : (quasi) tutti potranno vedere Milan-Napoli. Ecco come fare - Il 29 ottobre non servirà essere abbonati a DAZN per vedere Milan-Napoli valevole per il campionato di Serie A. Basterà l’indirizzo e-mail... Leggi tutto (Dday.it)