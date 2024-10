Valentina Sergi morta sotto la doccia a Torre San Giovanni (Lecce) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lecce, 25 ottobre 2024 - È morta sotto la doccia per un malore Valentina Sergi, 33 anni, giocatrice della Astra Volley di Presicce-Acquarica, squadra che milita nel campionato femminile di serie C. L’atleta ieri mattina era nella sua casa di Torre San Giovanni (Lecce), insieme al compagno, con cui gestiva una gelateria nella marina di Ugento, quando è stata colta da un infarto fulminante che non le ha dato scampo. È stato il compagno a dare l’allarme. Dopo pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Quotidiano.net - Valentina Sergi morta sotto la doccia a Torre San Giovanni (Lecce) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 - Èlaper un malore, 33 anni, giocatrice della Astra Volley di Presicce-Acquarica, squadra che milita nel campionato femminile di serie C. L’atleta ieri mattina era nella sua casa diSan), insieme al compagno, con cui gestiva una gelateria nella marina di Ugento, quando è stata colta da un infarto fulminante che non le ha dato scampo. È stato il compagno a dare l’allarme. Dopo pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

