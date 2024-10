Valentina Sergi morta a Torre San Giovanni durante la doccia, la pallavolista aveva solo 33 anni (Di venerdì 25 ottobre 2024) È morta improvvisamente a 33 anni la pallavolista Valentina Sergi, stroncata da un malore sotto la doccia della sua abitazione di Torre San Giovanni Notizie.virgilio.it - Valentina Sergi morta a Torre San Giovanni durante la doccia, la pallavolista aveva solo 33 anni Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Èimprovvisamente a 33la, stroncata da un malore sotto ladella sua abitazione diSan

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La pallavolo salentina in lutto per l'improvvisa scomparsa di Valentina Sergi : aveva solo 33 anni - È stato davvero un brutto risveglio quello odierno per l’intera pallavolo salentina e non solo. Valentina Sergi, giocatrice attualmente in forza all’Astra Volley in Serie C (team con sede a Presicce) è scomparsa all’improvviso nelle ultime ore ... (Lecceprima.it)

La pallavolo salentina in lutto per l'improvvisa scomparsa di Valentina Sergi : aveva solo 33 anni - È stato davvero un brutto risveglio quello odierno per l’intera pallavolo salentina e non solo. Valentina Sergi, giocatrice attualmente in forza all’Astra Volley in Serie C (team con sede a Presicce) è scomparsa all’improvviso nelle ultime ore ... (Today.it)